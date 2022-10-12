تكريم ممرضة أنقذت سيدة من الموت داخل معدية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

كرمت إدارة الخدمات بهيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، ممرضة نجحت في إنقاذ سيدة من الموت، عقب إصابتها بنوبة قلبية مفاجئة أعقبها دخول السيدة في غيبوبة وخروج إفرازات من فمها، وذلك أثناء استقلالها إحدى المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس في محافظة بورسعيد.

لاحظت "ياسمين ممدوح" الممرضة بقسم الجراحة بمستشفى هيئة قناة السويس ببورسعيد - مستشفى الطوارئ ببورفؤاد - أثناء استقلالها المعدية عقب انتهاء فترة عملها بالمستشفى، وجود سيدة تستقل معها المعدية مصابة بنوبة قلبية مفاجئة أعقبها دخول السيدة في غيبوبة لحظية وخروج إفرازات من فمها، فأسرعت باسعافها بالإنعاش الرئوي المستمر لمدة تجاوزت 10 دقائق، حتى عادت دقات القلب وتم إفاقتها وسط إعجاب وتصفيق من ركاب المعدية.

حضر تكريم الممرضة كل من: الدكتورة هدى خزيم، مسئولة التمريض، والمهندس أحمد صالح، مدير إدارة الخدمات، والدكتور عامر عشماوي، رئيس الشئون الصحية بهيئة قناة السويس، ورئيس لجنة القمسيونات الطبية بمبنى إدارة الخدمات بالإسماعلية.