اليوم السابع
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"تعليم بورسعيد": تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:07 م
"تعليم بورسعيد": تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال الجولة
بورسعيد محمد فرج

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شددت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خلال جولتها التفقدية صباح اليوم الأربعاء، للمدارس على تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية دون التقيد بسداد المصروفات المدرسية وفقا للتعليمات الوزارية .

 

وقالت وكيل الوزارة، إن الجولة شملت مدرسة اللواء سماح قنديل الابتدائية "التيمورية سابقا" ومدرسة الفرما الابتدائية والمدرسة المصرية اليابانية، حيث تفقدت الفصول الدراسية والمعامل وقاعات العلوم وشاركت الطلاب حضور الحصص الدراسية ومنها حصة المشاهدة.

 

ومن جانبها، أشادت هالة عبد السلام بانتظام الدراسة، فضلاً عن كثافة حضور الطلاب فى المدارس التى تفقدتها صباح اليوم الأربعاء.

 

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

جانب من جولة وكيلة وزارة تعليم بورسعيد
جانب من جولة وكيل وزارة تعليم بورسعيد

 

هالة عبد السلام تتابع سير العمل بمدراس بورسعيد
هالة عبد السلام تتابع سير العمل بمدراس بورسعيد

 

وكيلة وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تتفقد جميع مراحل التعليم
وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تتفقد جميع مراحل التعليم

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