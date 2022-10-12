"تعليم بورسعيد": تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات

بورسعيد محمد فرج

شددت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خلال جولتها التفقدية صباح اليوم الأربعاء، للمدارس على تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية دون التقيد بسداد المصروفات المدرسية وفقا للتعليمات الوزارية .

وقالت وكيل الوزارة، إن الجولة شملت مدرسة اللواء سماح قنديل الابتدائية "التيمورية سابقا" ومدرسة الفرما الابتدائية والمدرسة المصرية اليابانية، حيث تفقدت الفصول الدراسية والمعامل وقاعات العلوم وشاركت الطلاب حضور الحصص الدراسية ومنها حصة المشاهدة.

ومن جانبها، أشادت هالة عبد السلام بانتظام الدراسة، فضلاً عن كثافة حضور الطلاب فى المدارس التى تفقدتها صباح اليوم الأربعاء.



جانب من الجولة التفقدية



جانب من جولة وكيل وزارة تعليم بورسعيد



هالة عبد السلام تتابع سير العمل بمدراس بورسعيد