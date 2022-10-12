"تعليم القاهرة" تصدر قرارا باتخاذ إجراءات ترقية أعضاء هيئة التعليم.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أصدر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قرارا باتخاذ إجراءات ترقية أعضاء هيئة التعليم وشاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين، والأخصائي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والاعلام والبالغ عدد 1520 لاستيفاءهم شروط الترقي.

وأوضحت أنه يتم اتخاذ إجراءات ترقية أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين، والأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والاعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 1520.

ونصت المادة الثانية، على أنه يمنح المرقون المشار إليهم بالمادة الأولى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، كما تضمنت المادة الثالثة من القرار، عدم ترقية 79 لعدم استيفائهم باقي شروط الترقي الواردة بالمادة 81 من القانون رقم 13 لسنة ٢٠١٢ وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالكشف.