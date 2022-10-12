تعرف على مسئوليات الأب الأسقف فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الأب الأسقف فى الكنيسة الأرثوذكسية راهب وفى المفهوم الرهبانى أنه يتخلى عن كل شىء ولا يسعى لمناصب أو لأى شكل من أشكال المجد، فهو يزهد العالم ويتركه ويذهب إلى الدير بإرادته ويترك كل شىء وماله وميوله وكل أغراضه وأهله، ويكون بإرادته أن يحيا في حياة رهبانية، ولذلك فالفقر الاختيارى أحد أساسيات الرهبنة القبطية.

وتتلخص أبرز مهام الأب الأسقف في الكنيسة، كما قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في إحدى مقالاته أنه يحتاج إلى مهارات رعوية، ويلبى احتياجاتهم الرعوية"، مؤكدًا أن المسئولية الرعوية للشعب أهم مهام الأسقف.

وأكد أن هناك مسئولية تعليمية تقع على عاتق الأسقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من بينها إيجاد وسائل تعليمية حديثة تخدم الكنيسة والخدمات الكنسية الأسقف هى مسئولية رعوية ضخمة، وتتكامل مع مسئوليته الأبوية، مضيفاً أننا نحتاج كأسقف أن تعرف شعبك واحتياجاته، مضيفًا أن الاسقف يحتاج مهارات رعوية، ويلبي احتياجاتهم الرعوية.

وأكد أن هناك مسئولية تعليمية تقع على عاتق الأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من بينها إيجاد وسائل تعليمية حديثة تخدم الكنيسة والخدمات الكنسية.