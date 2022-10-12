تعرف على خريطة مخرات السيول بمحافظة سوهاج فى 11 معلومة.. صور

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج واحدة من محافظات الصعيد التي تتعرض لمخاطر السيول خاصة مع قدوم فصل الشتاء هذا الأمر الذى جاء واضحا من خلال تعرض قرى طما وطهطا وساقلته ودار السلام وحى الكوثر لكوارث طبيعية من جراء هذه السيول الامر الذى حد المحافظة بالإستعداد كل عام لتطهير كافة مخرات السيول الصناعية كانت أو الطبيعية لمواجهة ذلك التحدى الصعب من خلال التعامل مع 22 مخر سيل صناعى وطبيعى على مستوى المحافظة تعرف على خريطة السيول من خلال المعلومات التالية

1 - مخر سيل الكوثر، يمر بمنطقة حى الكوثر يبلغ طوله حوالى 3 كيلو، و700 متر يصب فى مخر سيل السلامونى بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

2 - مخر سيل السلاموني يمر بقرية السلاموني بمركز أخميم، يبلغ طوله حوالي 2 كيلو و135 مترًا، يصب فى ترعة السلامونى بر أيمن منه لنجع حمادى الشرقية ك 70 بر أيمن.

3 - مخر سيل أولاد سلامة يمر بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاه يبلغ طوله حوالى 2 كيلو متر و200 متر، يصب فى مصرف سوهاج الرئيسى بر أيسر، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

4 - مخر سيل رقم "1" يمر بقرية عرب العطيات القبلية بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالي 900 متر يصب فى المصرف القاطع بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

5 - مخر سيل رقم "2" يمر بقرية البلابيش بمركز دار السلام يبلغ طوله حوالى 880 متراً يصب فى المصرف القاطع بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

6 - مخر رقم "3" يمر بقرية عرب الصبحة بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالى 790 متراً، يصب فى المصرف القاطع بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

7 - مخر سيل رقم "4" يمر بقرية عزبة رضوان بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالى 885 متراً يصب فى المصرف القاطع بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

8 - مخر سيل رقم " 5 " يمر بقرية عرب العطيات البحرية يبلغ طوله حوالى 1300 متراً، يصب فى المصرف القاطع بر أيمن يتم تنفيذ صيانته، ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

9 - مخر سيل رقم 6 يمر بقرية عرب العطيات البحرية بمركز دار السلام يصب فى المصرف القاطع بر أيمن يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

10 - مخر سيل المصرف القاطع ممتد بقرية البلابيش جنوباً حتى نجوع مازن شمالاً بمركز دار السلام يبلغ طوله حوالى 16 كيلو و 700 متراً يصب في مخر سيل نجوع مازن عند الكيلو 1.750 بر أيسر يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.

11 - مخر سيل نجوع مازن يمر بنجوع مازن بمركز دار السلام يبلغ طوله حوالي 1.750 كيلو متر يصب في ترعة نجع حمادي الشرقية بر أيمن يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.



ازالة المعوقات بمخرات السيول (1)



ازالة المعوقات بمخرات السيول (2)



المحافظ ووكيل الرى ورؤساء الوحدات المحلية مرور على السدود والمخرات (1)



بعض المخرات الطبيعية والصناعية بسوهاج (1)



بعض المخرات الطبيعية والصناعية بسوهاج (4)



بعض المخرات الطبيعية والصناعية بسوهاج (5)



تطهير الترع التى تصب بها مخرات السيول (1)



تطهير الترع التى تصب بها مخرات السيول (2)



تطهير الترع التى تصب بها مخرات السيول (3)



تطهير الترع التى تصب بها مخرات السيول (4)



تطهير الترع التى تصب بها مخرات السيول (5)



تطهير الترع التى تصب بها مخرات السيول (6)



مخرات السيول بعد صيانتها (1)



مخرات السيول بعد صيانتها (3)



مخرات السيول بعد صيانتها (4)



مخرات السيول بعد صيانتها (5)



مخرات السيول بعد صيانتها (6)



مخرات سيول طبيعية بمحافظة سوهاج (1)



مخرات سيول طبيعية بمحافظة سوهاج (2)



مخرات سيول طبيعية بمحافظة سوهاج (3)



مخرات سيول طبيعية بمحافظة سوهاج (4)



مخرات سيول طبيعية بمحافظة سوهاج (5)



مخرات سيول محافظة سوهاج (1)



مخرات سيول محافظة سوهاج (2)



مخرات سيول محافظة سوهاج (3)



مخرات سيول محافظة سوهاج (4)



مخرات سيول محافظة سوهاج (5)



مخرات سيول محافظة سوهاج (6)



مخرات سيول محافظة سوهاج (7)



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ازالة المعوقات بمخرات السيول (3)



ازالة المعوقات بمخرات السيول (4)



ازالة المعوقات بمخرات السيول (5)



المحافظ ووكيل الرى ورؤساء الوحدات المحلية مرور على السدود والمخرات (2)



المحافظ ووكيل الرى ورؤساء الوحدات المحلية مرور على السدود والمخرات (3)



المحافظ ووكيل الرى ورؤساء الوحدات المحلية مرور على السدود والمخرات (4)



المحافظ ووكيل الرى ورؤساء الوحدات المحلية مرور على السدود والمخرات (5)



بعض المخرات الطبيعية والصناعية بسوهاج (2)