تشييع جثمان مدير مدرسة توفي بأزمة قلبية أثناء عمله بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شيع أهالي قرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثمان ياسر منير محمد، مدير مدرسة تصفا الابتدائية بدائرة كفر شكر، الذي رحل اليوم إثر أزمة قلبية حادة، بعد صلاة المغرب من المسجد الكبير في موكب جنائزي مهيب، حيث خرج جثمان الفقيد من المسجد الكبير بالقرية وسط حزن ودموع الجميع، الذين أكدوا أن الراجل كان يتمتع بخلق ومحبوب من الجميع ورحيله المفاجئ سبب صدمة لكل محبيه ومعارفه.

وقال متولي حسن متولي معلم بالمدرسة، إن الراحل شارك في طابور الصباح وألقى كلمة أخبر فيها العمال والتلاميذ بالموافقة على طلبه بإعفائه من منصب مدير المدرسة قائلا: "أنا باقى ليا 3 أيام معكم ممكن تستحملوني"، وكأنه تنبأ بوفاته حيث أصيب اليوم خلال أداء عمله بالمدرسة بأزمة قلبية حادة، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبدوره قال صابر السيد زميل الراحل، إنهم فوجئوا بإصابة الراحل بأزمة قلبية حادة وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لمستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وأثناء اتخاذ إجراءات تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال رمضان أبوالفتوح، من أهالي القرية وصديق الفقيد، أن الراحل يتمتع بحسن السير والسلوك ومجتهد فى أداء عمله بإخلاص وإتقان ويحظى بحب الجميع، وأنه تقدم بطلب رسمي منذ شهر تقريبا بإعفائه من منصب مدير مدرسة، وتمت الموافقة عليه وعودته معلم في تخصصه لغة عربية.

وذكر رمضان أبوالفتوح، أن الراحل فوجئ نقله إلى مدرسة أخرى تبعد عن محل إقامته، لكنه طلب الإبقاء عليه في المدرسة ذاتها التي شهدت وفاته أو مدرسة أخرى داخل القرية نظرا لظروفه الصحية، وعندما رفض طلبه أطلع مدير الإدارة التعليمية على الأمر وتمت الموافقة عليه، وظل مستمرًا فى عمله حتى صباح اليوم الذي وافته المنية فيه وانتقل إلى الرفيق الأعلى.