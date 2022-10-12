"ترانس نفط" الروسية: بولندا لا تزال تتلقى النفط من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب رئيس شركة "ترانس نفط" الروسية سيرجى أندرونوف أن بولندا لا تزال تتلقى النفط من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا، وذلك بعد رصد تسرب فى أحد خطى أنابيب دروجبا.

وقال أندرونوف -في تصريحات صحفية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، إنه "حتى الآن لا تزال بولندا تتلقى النفط، وهذا يعني أن لديهم القدرات المناسبة".

وكانت شركة "بيرن" البولندية لتشغيل خطوط الأنابيب قد أعلنت في وقت سابق أنها رصدت تسريبا في الجزء المحلي من خط أنابيب النفط دروجبا الليلة الماضية على بعد 70 كيلومترا من مدينة بلوك بوسط بولندا، موضحة أن النفط يتم توريده إلى ألمانيا من خلال هذا الخط، وأنه في الوقت الحالي سبب التسرب غير معروف، وأكدت أن الخط الثاني من خط الأنابيب بالإضافة إلى عناصر أخرى من البنية التحتية التابعة للشركة تعمل بشكل طبيعي كالمعتاد.

ويعتبر خط أنابيب دروجبا ، الذي يعني في اللغة الروسية "الصداقة" ، أحد أطول خطوط أنابيب النفط في العالم، وبعد مغادرته الأراضي الروسية، يتفرع إلى خطين لجلب النفط الخام إلى نقاط بما في ذلك بيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والمجر والنمسا وألمانيا.