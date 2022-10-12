اليوم السابع
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تحرير 50 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:51 م
تحرير 50 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين ، فى تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والمطاعم، وذلك في إطار إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن ضبط 50 مخالفة تموينية، منها 42 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع – توقف عن الإنتاج- وقضايا أخرى متنوعة).
 
كما تم ضبط 8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، حيث جاءت المخالفات بين (بيع أزيد من الأسعار المقررة - عدم الإعلان عن الأسعار - سلع مجهولة المصدرـ ذبح خارج السلخانة).

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