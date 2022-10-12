تاجر مواد مخدرة يعترف بتوصيل أقراص الكيف "دليفرى" فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في العمرانية، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بحيازة المضبوطات للإتجار بها وترويجها بين عملائه، وذكر أنه يستخدم سيارة في توصيل المواد المخدرة لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا.

وذكر المتهم أنه يقيم بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ويتولى ترويج المواد المخدرة بين عملائه خاصة الأقراص، وكشف لرجال المباحث عن مصدر الحصول عليها.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد أن وردت معلومات تفيد اتجاره بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (460 قرص مؤثر – 300 قرص مخر لعقار التامول – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، أثناء استقلال سيارة في العمرانية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.