بوتين يحمل أوروبا مسئولية ارتفاع الغاز.. ويؤكد: رفاهيتهم كانت مقترنة بالتعاون معنا

وكالات

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كلمة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق في العاصمة موسكو اليوم ويستمر لمدة 3 أيام.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا السبب الرئيسي في زيادة الغاز عالمياً، مضيفا أن أسعار الغاز ستتسبب في خسائر كبيرة لأوروبا، وتساءل ما ذنب روسيا؟.

وقال أن ما يحدث في أسواق الطاقة حاليا نتيجة سياسات خاطئة لسنوات سابقة.

وأوضح أن قرار "أوبك+" خفض الإنتاج يهدف لضمان استقرار الأسواق العالمية، وليس هو السبب في ارتفاع الأسعار. مرة أخرى يحاولون تعليق أخطاءهم على شماعة الآخرين.

وأشار إلى أن روسيا تريد التعاون مع أوروبا لكنهم هم الذين يمتنعون، وقال لا يمكن الامتناع عن التعاون مع أوروبا، مبينا أن الرفاهية التي كانت تعيشها أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع أوروبا.

وبين أن الدول النامية ستتأثر بارتفاع أسعار الغاز العالمية.