بعد 7 أشهر من إطلاقه كيف خلق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية اهتماما وطنيا بـCop27

كتبت منال العيسوي

بعد 7 أشهر من إطلاق وزارة البيئة للحوار الوطنى للتغيرات المناخية، الذى، كان جزء من خطة استعدادها لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ ، حيث تم إطلاقه من مدينة السلام شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى كآلية لخلق اهتمام وطنى بموضوعات تغير المناخ لجميع الفئات.

خلال إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية طرحت وزارة البيئة استمارة للمشاركة في الحوار الوطنى حول التغيرات المناخية عبر الرابط الرسمى للوزارة.

سعى الحوار الوطنى للمناخ إلى إشراك المواطن المصرى فى العمل المناخى، وخلق روابط بين استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وقضية تغير المناخ، بشكل عام بالمواطن البسيط، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها.

الحوار الوطنى للمناخ قائم على فكرة الاستعداد ورفع الوعي فيما يخص قضايا المناخ وخاصة لدى الفئات الأكثر تأثيرا بالمجتمع كجزء من الاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بالمدارس والجامعات والنقابات لخلق حالة من الحوار بين أطياف المجتمع.

وقامت الوزارة من خلال الأفرع الإقليمية بجهازها التنفيذى بتنفيذ العديد من الأنشطة لتفعيل الحوار الوطنى بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تجاوز عدد اللقاءات والندوات التي تم تنفيذها في هذ الشأن 400 ندوة ولقاء. مما يخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني و يساهم في المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.