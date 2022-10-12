اليوم السابع
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بسبب جلوسه أمام منزله.. القبض على شخص قتل صديقه فى منطقة المرج

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:59 م
بسبب جلوسه أمام منزله.. القبض على شخص قتل صديقه فى منطقة المرج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهم بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصه التحقيقات.
 
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وجود جثة لشاب  بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول بطعنات، وبعمل التحريات تبين أن صديق الشاب منذ الطفولة وجاره في نفس الوقت قام بطعنه بسبب جلوس المجنى عليه أمام منزله.
 
وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وصديقه بسبب جلوس الأخير أمام منزل المتهم فعاتبه المتهم وطلب منه عدم الجلوس مرة أخرى ونشبت مشاجرة قام على إثرها الأخير بقتله، وتم القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

أمن القاهرة

جريمة قتل

اخبار الحوادث

المرج



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