بدء اجتماع الناتو فى بروكسل.. والأمين العام يؤكد مراقبة المنظمة لقوات روسيا النووية

كتبت: هناء أبو العز

يعقد وزراء دفاع دول الناتو اجتماعا يستمر يومين في بروكسل اليوم الأربعاء، وسيكون موضوع المحادثات في مقر التحالف هو الحرب في أوكرانيا والجهود المشتركة لتوسيع قدرات صناعة الأسلحة، بالإضافة إلى تعزيز حماة البنية التحتية الحيوية، وذلك بعد أعمال التخريب المزعومة ضد خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2".

وأكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أن الناتو يراقب عن كثب قوات روسيا النووية، ولم نر أي تغيرات في وضع روسيا، لكننا سنظل متيقظين، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لديها الزخم وتواصل تحقيق مكاسب مهمة، في حين تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى شن هجمات مروعة وعشوائية على المدنيين والبنى التحتية الحيوية".

وأدانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، بشدة، الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، حيث قالت في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "بوتين يرهب السكان المدنيين علانية بإطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية. من الواضح أن ازدراءه للناس يزداد مع فشل خططه... يجب أن نواصل دعمنا لأوكرانيا بلا هوادة"، مشيرة إلى أن تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا هو الخطوة الصحيحة.

وقبل بدء اجتماع الناتو، تنظم الولايات المتحدة مشاورات مع ما يسمى بمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا، والتي تتولى تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.