باحث بجامعة بني سويف يحصد جائزة أفضل بوستر بمؤتمر بحوث القمح فى الصين

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الدكتور شريف رجب محمد العريض الأستاذ المساعد بقسم المحاصيل كلية الزراعة، ومدير مكتب دعم وتمويل المشروعات، على جائزة أفضل بوستر علمي في المؤتمر الدولي الثاني لبحوث القمح المنعقد بالعاصمة بكين جمهورية الصين في الفترة من 12-15 سبتمبر الماضي وبمشاركة العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث الدولية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن حصول الجامعة على العديد من الجوائز الدولية يعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة بالبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين نظائرها من الجامعات، لافتاً إلى ارتباط البحث الذي تم تقديمه في المؤتمر بأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك في مجالات التغير المناخي والمياه والغذاء.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف العريض أن البحث يعتبر أحد مخرجات المشروع البحثي الفائز والممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن البحث يرتكز على محصول القمح وتعزيز التنوع في نظم زراعة الحبوب بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.