انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السابع للطب البيطرى بجنوب الوادى

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السابع للطب البيطري ،2022 بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد محمد سيد، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، على أهمية هذا المؤتمر الذى تدعمه الجامعة من أجل شباب الباحثين بكلية الطب البيطري في تحقيق فرصة طيبة لهم للتدريب الجيد ليكونوا واجهة مشرفة للجامعة في المستقبل.

وأشاد غرباوي، بمساهمة كلية الطب البيطري في مبادرة حياة كريمة حيث سيرت 32 قافلة بيطرية استهدفت 19 ألف حالة مع تقديم العلاج والتحصينات لكافة الحالات.

ودعا رئيس الجامعة، شباب الباحثين الى تقدير جهود الدولة معهم، مطالبا إياهم بالمساهمة الفعالة في تطوير البحث العلمي ونقل الخبرات التي تكتسب من خلال البعثات العلمية للدول المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلي أن مؤتمر شباب الباحثين السابع للطب البيطري يحظى بدعم كبير من رئيس الجامعة، وأن الهدف الأساسي من المؤتمر هو زيادة الخبرة بين شباب الباحثين، ودعا إلى التوسع في إقامة مثل هذه المؤتمرات والتي تستهدف الممارسين لهذه المهنة والذين يحتكون بشكل مباشر مع المجتمع لتحويل الجانب النظري الى جانب تطبيقي يمس حياة الناس بشكل مباشر.

وأوضح الدكتور خالد محمد سيد، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن مؤتمر شباب الباحثين السابع للطب البيطري يناقش 34 بحثاً ويشارك فيه 52 باحثا من جامعات أسيوط ،أسوان ومن مركز بحوث صحة الحيوان بمحافظات أسيوط- سوهاج- قنا وأسوان بالإضافة الى كلية العلوم وكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي.