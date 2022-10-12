اليوم وغدا.. فصل التيار الكهربائى 3 ساعات عن بعض مناطق بنى سويف للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار اليوم الأربعاء عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بني سويف،وذلك على مدار يومين ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء ،مما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.



وطبقا لبيان قطاع الكهرباء فإنه من المقرر فصل التيار يوم "الأربعاء"عن مناطق(الروضة،شارع حاتم رشدي من جهة الاستاد الرياضي، الدولي، التليفزيون)،فيما يتم فصل الخدمة يوم"الخميس" عن مناطق (النادي الرياضي، جزء من الكورنيش ،خلف الاستاد الرياضي ،الدولي ،شارع عبد المنعم حافظ) ،وذلك لمدة 3 ساعات فقط من الساعة 6 إلى 9صباحا على مدار اليومين المذكورين وبحسب الترتيب المُبين عاليه.



وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.