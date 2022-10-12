اليوم.. ختام الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان

كتبت أسماء نصار

تختتم اليوم الأربعاء فى العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها الثانية والستون ، وذلك بعد توقف دام لأربع سنوات.

أكد الدكتور عارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في الهيئة على احترام مصر لإتفاقية الانتفاع الكامل ب مياه نهر النيل مع السودان الشقيق لعام 1959 والتي تعد دستوراً لأعمال الهيئة، مؤكداً على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق فى المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين.

أشار إلى أهمية إستمرار أعمال تطوير أنشطة الهيئة وبناء القدرات وتدعيم الجانب المؤسسى بما يخدم مصالح الدولتين ، وكذلك أهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات الدولية العاملة في مجال المياه العابرة للحدود.

وأشار المهندس مصطفى حسين رئيس الجانب السوداني في الهيئة إلى أن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين ويحقق تعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وشدد على أهمية تفعيل العلاقات مع دول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان ، وأهمية العمل على تنفيذ مشروعات علي الارض تسهم في معالجه مشاكل الفيضانات وازالة الحشائش وتحسين الملاحة.