اليوم السابع ينشر أول صور للبث التجريبى لمرصد الإحصاء الجديد بيانات مصر

كتب مدحت عادل

ينشر اليوم السابع أول صور للمرصد الاحصائى الجديد "بيانات مصر" الذى أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة الإحصاء بدء البث التجريبي له اليوم الأربعاء.

ويهدف المرصد رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها الجهاز والبيانات الواردة من الوزارات، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً، تم إنشاء هذا المرصد لتوفير البيانات لكافة فئات المجتمع المصري، تماشياً مع اهداف الجهاز في رفــع الــوعى الإحصائي لدى المواطن ولأكثر من 150 عاماً.

وتأتي أهمية المرصد الإحصائي انطلاقا من أهمية الاعتماد على البيانات والتي تمثل الركيزة الأساسية التي تستخدمها الدولة لبلورة وصياغة سياستها، فقد ساهمت بيانات الجهاز في العديد من المبادرات والمشروعات التي تتبناها الدولة ومن أهمها مشروع حياة كريمة الذي يعد مشروعا قوميا بالدرجة الأولى، لإحداث نقلة نوعية بقرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، ويعد هذا المشروع بمثابة "أيقونة الجمهورية الجديدة". والذي تم الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في التخطيط له وتنفيذه وذلك من واقع نتائج تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2017 ومسح الدخل والانفاق والاستهلاك عام 2019/2020, بالإضافة الى ذلك تساهم بيانات الجهاز في رصد التغيرات في المجالات المختلفة وتوفير المؤشرات المطلوبة للتعرف على تطورات هذه الظواهر التي تؤثر على حياة الاسرة المصرية والمواطن وفى مقدمتها مستويات التضخم والبطالة و الميزان التجاري، ومتابعة المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة، وكذا العديد من المشروعات التنموية والتي تعتمد على الأبحاث والمسوح التي يجريها الجهاز.