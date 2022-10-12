"اليوم السابع" يرصد تواصل اجتماعات صندوق النقد الدولى فى واشنطن.. صور

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

تتواصل اليوم، أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط حضور مكثف من قادة الأعمال والمسؤولين من شتى أنحاء العالم.. ويرصد "اليوم السابع" بالصور أجواء الفعاليات التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتوقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمى من التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية.

ودار حوار هام مع بداية الاجتماعات بين كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، ليغطى عدة نقاط للمناقشة وتشمل أزمات الغذاء والطاقة والمناخ والتوقعات حول الاجتماعات السنوية وتقارير المناخ والتنمية القطرية وزيادة رأس المال للعمل المناخى.

وتعقد الاجتماعات السنوية فى وقت يواجه فيه العالم تحديات تتعلق بجائحة كورونا والحرب الدائرة فى أوكرانيا وأزمة الغذاء والطاقة العالمية.

وتشكل هذه الأزمات المتفاقمة خطراً على سبل كسب العيش وتلحق الضرر بالفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وهناك حاجة ماسة إلى أن يتخذ واضعو السياسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إجراءات حاسمة ومنسقة لبناء القدرة على الصمود فى هذا العصر من التقلبات.