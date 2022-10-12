الناتو: أى استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا سيغير مسار الصراع بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال حلف الناتو، إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا سيغير مسار الصراع في أوكرانيا وعواقبه ستكون غير مسبوقة على موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف حلف الناتو، أن روسيا استنفدت نسبة كبيرة من ذخيرتها دقيقة التوجيه، موضحا أن قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا لكن موسكو لا ترغب في الحوار.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بحث قمة مجموعة السبع إمكانية تسليم الأصول الروسية إلى أوكرانيا، هو "تصرف قطاع الطرق" و"محاولة مكشوفة لجعل السرقة مشروعة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية،: عمليا يجري الحديث عن محاولات مكشوفة لمناقشة إمكانية إضفاء الشرعية على سرقة تم ارتكابها في وقت سابق.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: ربما يكون من الغباء القول إن هذا يتعارض مع جميع قواعد القانون الدولي التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها. هذه مجرد أعمال لصوصية دولية بحتة، ومن المحزن جدا أن تكون مثل هذه المواضيع على جدول أعمال هذه المنتديات.