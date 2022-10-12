المفوضية الأوروبية توصي دول الاتحاد بمنح البوسنة صفة مرشح للعضوية

أوصت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، دول الاتحاد الـ27، بمنح البوسنة والهرسك، صفة مرشح لعضوية الاتحاد، لكن هذه الموافقة الأولى تتطلب إجماع الأعضاء قبل البدء في مفاوضات طويلة.



وقال مفوض شؤون التوسيع أوليفر فاريلي، لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إن "المفوضية توصي بمنح البوسنة والهرسك صفة مرشح".



والاعتراف بهذه الصفة يشكل بداية عملية طويلة مع وضع المفوضية ما يسمى "استراتيجية ما قبل الانضمام"، أي برنامج لدعم الإصلاحات الضرورية في البلد المعني يقترن بمساعدة مالية.