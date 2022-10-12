المفتى: مستعدون للتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتقديم كل أشكال الدعم

كتب لؤى على

استقبل الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عمرو عثمان ، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لبحث سبل التعاون بين دار الإفتاء والصندوق.

وأكَّد المفتي خلال اللقاء أن مقاصد الشريعة الإسلامية تدعو إلى حفظ النفس؛ وذلك يكون من خلال البناء والحماية من كلِّ ما يهدِّد الإنسان وحياته، ومن ضمن ذلك الإدمان والمخدرات.

وأضاف أن مواجهة هذه التحديات يعدُّ تطبيقًا للشرع الشريف، وهو من عمارة الأرض التي طالبنا الشرعُ بها.

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل للتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لذلك.

وأشاد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من جانبه، بجهود دار الإفتاء المصرية وحملاتها في مكافحة الإدمان التي قامت بها، مبديًا تطلعه للتعاون مع دار الإفتاء وتطبيق مبادرات توعوية مشتركة في هذا الشأن.