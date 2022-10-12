المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10567 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1880 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "صابر ع م"، 35 سنة، لحام معادن، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر نارية "طلقتين خرطوش"، مما تستعمل علي نفس السلاح سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازها،

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظف عام "معاون مباحث مركز قليوب"، وكان ذلك أثناء تأدية لوظيفته إبان ضبطه، وبسببها بأن أشهر في وجهه سلاح ناري، محل الاتهام الثاني، ليثنيه عن ضبطه حال إحرازه لجوهر المخدر محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط لحام معادن لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب، وباستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر نارية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.