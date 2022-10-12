"المستشفيات التعليمية" تدشن الدبلومة المهنية للبحوث الإكلينيكية

كتب وليد عبد السلام

قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم بتدشين الدبلومة المهنية للأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع معهد البحوث الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث، بحضور الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية ، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث .

وأكد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث بأن أهمية الدبلومة تتضح من مردودها على الخدمة الصحية بشكل عام، والتأكيد على الممارسات الصحية السليمة، وذلك للوصول للهدف الأسمى عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتقديم رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى، وفقا لأحدث المعايير الطبية العالمية الحديثة، وبما يليق بالجهود التى تبذلها الدولة على كافة المستويات وفى مقدمتها القطاع الطبى.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة إن الهيئة بدأت بالفعل فى تبنى وتنفيذ استحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بكافة مستشفيات الوزارة وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمى لها، وتم البدء فى تنفيذ ذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث بإعداد أول دبلومة مهنية تخصصية فى البحوث الإكلينيكية داخل القطاع الصحى الحكومى، وذلك تنفيذا للرؤية المشتركة بين الهيئة والمركز باعتبارهم فى طليعة المؤسسات البحثية الرائدة فى أهمية إثراء الكوادر الطبية بالمعرفة والمهارات اللازمة، الأمر الذى يسهم فى تحقيق حياة مهنية ناجحة فى مجال البحوث الإكلينيكية والتجارب السريرية.

وقالت الدكتور سحر حلمى رئيس قطاع التدريب والبحوث، ان فكرة الدبلومة الاكلنيكية فى البحوث الطبية تأتى فى ظل اهتمام وزارة الصحة بالبحوث الاكلنيكية، والذى بدأ مع إعلان الدراسة فى طب هارفارد منذ عامين ومستمرة ، وتأمل أن تساهم هذه الدبلومة فى رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية بما يعود بالنفع على المريض المصرى.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، مقرر الدبلومة المهنية للأبحاث الإكلينيكية ،مستشار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث الإكلينيكية ، أن سعادته لا توصف بإنطلاق هذه الدبلومة حيث أنها كانت أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة ، والقائمة على تقديم خدمة طبية ورعاية متميزة بالإضافة إلى تطوير البحوث والتدريب، لذا كان لابد للتدريب أن يتحول لعمل اكاديمى واكلينيكى ، حيث تم تدشين العديد من تدشين الدبلومات المتخصصة ، ووجدنا أنه لابد من البدء فى تقديم دبلومة مهنية متخصصة للأبحاث الإكلينيكية ، لخدمة شباب الأطباء داخل الهيئة وخارجها.

وأفادت الدكتورة نغم عابد الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث والتدريب أن الدبلومة تهدف لتحقيق أقصى استفادة للمتدرب من الكوادر الطبية وتأهيله فى مجالات الطب والجراحة والأسنان والعلاج الطبيعى والعلوم والتمريض، مع إمدادهم بالدراسات اللازمة نحو التطبيق الأمثل للممارسات الطبية الجيدة ، وتنمية مهاراتهم الطبية فى البحوث الإكلينيكية والتجارب السريرية انتهاءا بحصولهم على الدبلومة المعتمده من النقابه العامه للأطباء ونقابة العلميين.