"المركزى للإحصاء" يعلن بدء البث التجريبى للمرصد الإحصائى "بيانات مصر"

كتب مدحت عادل

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الأربعاء، بدء البث التجريبي للمرصد الإحصائي "بيانات مصر"، بهدف رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها الجهاز والبيانات الواردة من الوزارات.

وفي إطار توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً، تم إنشاء هذا المرصد لتوفير البيانات لكافة فئات المجتمع المصري، تماشياً مع اهداف الجهاز في رفــع الــوعى الإحصائي لدى المواطن ولأكثر من 150 عاماً.

وتأتي أهمية المرصد الإحصائي انطلاقا من أهمية الاعتماد على البيانات والتي تمثل الركيزة الأساسية التي تستخدمها الدولة لبلورة وصياغة سياستها، فقد ساهمت بيانات الجهاز في العديد من المبادرات والمشروعات التي تتبناها الدولة ومن أهمها مشروع حياة كريمة الذي يعد مشروعا قوميا بالدرجة الأولى، لإحداث نقلة نوعية بقرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، ويعد هذا المشروع بمثابة "أيقونة الجمهورية الجديدة"، والذي تم الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في التخطيط له وتنفيذه وذلك من واقع نتائج تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2017 ومسح الدخل والانفاق والاستهلاك عام 2019/2020, بالإضافة الى ذلك تساهم بيانات الجهاز في رصد التغيرات في المجالات المختلفة وتوفير المؤشرات المطلوبة للتعرف على تطورات هذه الظواهر التي تؤثر على حياة الاسرة المصرية والمواطن وفى مقدمتها مستويات التضخم والبطالة و الميزان التجاري، ومتابعة المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة، وكذا العديد من المشروعات التنموية والتي تعتمد على الأبحاث والمسوح التي يجريها الجهاز.

وتماشياً مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وتفعيلاً للشراكة مع الاعلاميين سيتم إتاحة المرصد الإحصائي لمختلف وسائل الإعلام من خلال موقع إلكتروني خاص بالمرصد لعرض محتواه بكافة البرامج الإعلامية للاستفادة منها في توضيح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام على أساس المؤشرات والبيانات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة لأهم الظواهر المجتمعية المحلية، وكذا من خلال بيانات تفصيلية وسلاسل زمنية للمؤشرات الإحصائية المعروضة على المرصد بأسلوب توضيحي يساهم في إثراء الحوارات والمداخلات الاعلامية المختلفة مع الخبراء والمختصين وصانعي القرار.

ويذكر أن شاشة المرصد مقسمة إلى أربعة أجزاء (الجزء الأول خاص بالساعة السكانية، والجزء الثاني يتعلق بأحدث المؤشرات والإحصاءات المتاحة، ويعرض الجزء الثالث الطقس والمناخ، أما الجزء الرابع والأخير فيعرض شريطاً للأخبار)، ومن المخطط أنه سوف يتم ربط هذا المرصد لاحقاً ببعض الجامعات والميادين العامة بالمحافظات.

ويتزامن إطلاق البث التجريبي للمرصد الإحصائي "بيانات مصر" مع ظهور الجهاز بإطلالة جديدة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي للمبنى، فقد حرص الجهاز على الظهور بهوية ذات طابع مصري من خلال الشعار الجديد الذي استلهمت فكرته من الاهرامات والتي يشع منها فيضاً من البيانات، حيث يعكس هذا التصميم مـــلامح الـــهوية المـــصرية المعتمدة على فكـــرة القوة المستمدة من البيانات.

ويأتي الاطلاق الرسمي للمرصد متزامناً مع اليوم العالمي للإحصاء والذي يتمّ الاحتفال به على مستوى العالم في العشرين من أكتوبر كلّ خمس سنوات.

وسيتم الاطلاق الرسمي للمرصد تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونخبة من الخبراء والمختصين، يوم الخميس الموافق 20/10/2022 بمؤتمر صحفي ينظمه الجهاز.