المديريات التعليمية: التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس

كتب محمود طه حسين

أتاحت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى فى عدة محافظات التعاقد بالحصة لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن شغل 1500 وظيفة للمعلمين للعمل بنظام الحصة بالتعليم الابتدائي والإعدادى لسد العجز في أعضاء هيئة التعليم وسيتم تلقي طلبات العمل بالحصة في الادارة التعليمية لمدة 10 أيام، ويتم تقديم طلب باسم مدير الإدارة التعليمية.

وأوضحت المديرية: يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي تربوي أو مؤهل عالي، إضافة إلى دبلومة تربوية مع مراعاة مناسبة المؤهل للتخصص، ويتم تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي و4 صور منها و4 صور لشهادة الميلاد، وما يفيد بسابقة عمل المتقدم بمجال التدريس و4 صور لبطاقة الرقم القومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للاناث، وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين مع التنبيه على المدارس بعدم إعطاء العاملين بنظام الحصة أى افادات أو شهادات خبرة دون الرجوع للإدارة والمديرية التعليمية.

وتابعت أنه سيتم إعداد كشوف بأسماء المقبولين لتسليمها الى إدارة الأمن، لاستطلاع رأي الجهات الامنية قبل استلام العمل، ولن يزيد النصاب عن 20 حصة أسبوعيا، ولن يشترك العاملون بالحصة في أعمال الامتحانات، ولا لجان النظام والمراقبة أو الكنترولات.