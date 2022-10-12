المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر يؤيد بالإجماع مسودة الاتفاق مع لبنان

وكالات

أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، اليوم الأربعاء، تأييده بالإجماع لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وحسب موقع العين الإماراتى، قال بيان للحكومة الإسرائيلية إن المجلس اتفق على ضرورة إقرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع لبنان، دون أن يحدد ما إذا كان الاتفاق سيخضع لمراجعة الكنيست.

وأضاف البيان أن المجلس دعم المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدا على الأهمية والضرورة الملحة بالتوصل إلى الاتفاق في هذه الفترة.

وأعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة.

وتجتمع الحكومة لاحقا للمصادقة على الاتفاق قبل عرضه على الكنيست.