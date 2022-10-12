اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:23 م
أكرم القصاص
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المئات يحيون ذكرى ضحايا تفجيرات بالي في إندونيسيا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:09 م
المئات يحيون ذكرى ضحايا تفجيرات بالي في إندونيسيا مشاركة كبيرة فى إحياء ذكرى الضحايا فى بالى
أ ش أ

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تجمع المئات في إندونيسيا اليوم الأربعاء لإحياء ذكرى ضحايا تفجيرات جزيرة بالي التي وقعت عام 2002 وأسفرت عن مقتل المئات.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تنظيم فعاليات لإحياء ذكرى الضحايا قرب مواقع التفجيرات وأن أسر القتلى وضعوا الورود والخطابات عند نصب تذكاري يحمل أسماء الضحايا. 


ووقعت انفجارات ضخمة في 12 من أكتوبر عام 2002 استهدفت ملاهي ليلية مليئة بالسياح أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص من 22 دولة ومنطقة. وأعدمت السلطات ثلاثة من العقول المدبرة للهجمات في عام 2008.

مشاركة كبيرة فى إحياء ذكرى الضحايا فى بالى
مشاركة كبيرة فى إحياء ذكرى الضحايا فى بالى
 
نصب تذكارى
نصب تذكارى

إندونيسيا

تفجيرات بالى فى إندونيسيا

ضحايا إندونيسيا

تفجيرات بالى



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