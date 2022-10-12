اليوم السابع
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المؤتمر السابع للجنة خدام الرعايا لمجلس كنائس مصر يختتم أعماله بـ8 ورش عمل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:52 م
المؤتمر السابع للجنة خدام الرعايا لمجلس كنائس مصر يختتم أعماله بـ8 ورش عمل جانب من الاجتماع
كتب: محمد الأحمدى

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اختتمت أعمال المؤتمر السابع للجنة خدام الرعايا (الكهنة والقساوسة) التابعة لمجلس كنائس مصر والتى يرأسها الأب يوحنا سعد، حيث إنعقد المؤتمر فى "بيت أجابيه - وادى النطرون" فى الفترة من 10-12 أكتوبر 2022، تحت عنوان "الكنيسة وقضايا معاصرة" ناقش العديد من القضايا المطروحة بشدة على الساحة والتى تهم المجتمع والكنيسة، وقد قُدمت 8 محاضرات خلال أعمال المؤتمر وتلاهم ورشات عمل ومناقشات عديدة وكانوا كالتالى:

1. الكنيسة والصحة النفسية، للأنبا ميخائيل الأسقف العام لحدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر وتوابعها.

2. الكنيسة وثقافة الإستهلاك، للمطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

3. الكنيسة وقضايا أخلاقية، للأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، ورئيس دير مار جرجس البطريركى للروم الأرثوذكس فى مصر القديمة.

4. الكنيسة والعالم الافتراضى، للأستاذ عادل عزمي.

5. الكنيسة والعمل المسكوني، للقس دكتور بيشوى حلمى - الأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر، قدمها عنه قدس القس بطرس فؤاد.

 

6.  الكنيسة وقضايا البيئة، للدكتور عبد المسيح سمعان- أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس.

 

7. الكنيسة والمشاركة المجتمعية، للأب كيرلس نظيم - مدير مركز دياكونية بالأبرشية البطريركية للأقباط الكاثوليك.

 

8. الكنيسة ونقد للنص، للدكتور القس وجيه يوسف - عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

 

جدير بالذكر أن المؤتمر ضم ممثلين عن العائلات الخمس الكنسية التي تشكل مجلس كنائس مصر، وساهم فى دعم روح المحبة والوحدة بين الكهنة والقساوسة من الكنائس الخمس.

 

أعضاء مجلس كنائس مصر
أعضاء مجلس كنائس مصر

 

المؤتمر السابع لمجلس كنائس مصر
المؤتمر السابع لمجلس كنائس مصر

 

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

مجلس كنائس مصر

الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه الكاثوليكيه

الطائفه الانجيليه



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