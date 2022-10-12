الفنانة يسرا اللوزى تزور مدارس التعليم المجتمعى بطامية.. صور

الفيوم رباب الجالي

قامت الفنانة يسرا اللوزي، بزيارة لمدارس التعليم المجتمعي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، بحضور محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وسومية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ونادى شعبان أبو بكر رئيس قسم التعليم المجتمعي بطامية.

وقامت اللوزي بزيارة مجمع التوحيد بقرية كوبري بيومي بالمظاطلي بطامية، ويضم عدد 7 مدارس للتعليم المجتمعي ( 4 مدارس تابعة لمصر الخير ، وعدد 3 مدارس تابعة لجمعية كلنا مع بعض).

وقدم طالبات التعليم المجتمعي، عددا من العروض، والأناشيد الوطنية، والأنشطة والفقرات الفنية، والتى أشاد بها الحضور.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لمؤسسات المجتمع المدني، وذلك للمساهمة في دعم المدارس المجتمعية بالمحافظة .



الفنانة يسرا اللوزي تزور مدارس التعليم المجتمعي بطامية



الفنانة يسرا اللوزي