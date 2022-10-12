اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الفنانة يسرا اللوزى تزور مدارس التعليم المجتمعى بطامية.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:36 م
الفنانة يسرا اللوزى تزور مدارس التعليم المجتمعى بطامية.. صور الفنانة يسرا اللوزي تزور مدارس التعليم المجتمعي بطامية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الفنانة يسرا اللوزي، بزيارة لمدارس التعليم المجتمعي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، بحضور محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وسومية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ونادى شعبان أبو بكر رئيس قسم التعليم المجتمعي بطامية.

وقامت اللوزي بزيارة مجمع التوحيد بقرية كوبري بيومي بالمظاطلي بطامية، ويضم عدد 7 مدارس للتعليم المجتمعي ( 4 مدارس تابعة لمصر الخير ، وعدد 3 مدارس تابعة لجمعية كلنا مع بعض).

وقدم طالبات التعليم المجتمعي، عددا من العروض، والأناشيد الوطنية، والأنشطة والفقرات الفنية، والتى أشاد بها الحضور.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لمؤسسات المجتمع المدني، وذلك للمساهمة في دعم المدارس المجتمعية بالمحافظة .

 

الفنانة يسرا اللوزي تزور مدارس التعليم المجتمعي بطامية
الفنانة يسرا اللوزي تزور مدارس التعليم المجتمعي بطامية

 

الفنانة يسرا اللوزي
الفنانة يسرا اللوزي

 

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

 


مدارس التعليم المجتمع

وزارة التربية والتعليم

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة