ووصف المصدر ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن الوضع الأمني في المحافظة بأنه "جيد جدا"، مشيرا إلى وصول قوة أمنية اضافية جديدة إلى البصرة، في إطار سعيها لفرض سلطة القانون ، عقب الصدامات الأخيرة بين الفصائل المسلحة، ولاسيما في منطقة القصور الرئاسية الواقعة جنوب العراق.

وشهدت مدينة البصرة مطلع الشهر الجاري اشتباكات مسلحة، دارت بمختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة، أسفرت عن سقوط خسائر بشرية، ما استدعى السلطات الأمنية إرسال قوة أمنية إلى المحافظة.

ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه العراق لاستضافة النسخة الجديدة من منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، المقبلة، التي تقام بمشاركة 8 منتخبات في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري في محافظة البصرة.