العراق: اعتقال ارهابيين اثنين فى نينوى وضبط عتاد وعبوات

وكالات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال إرهابيين اثنين وضبط عتاد والعبوات في نينوى.



وذكر بيان للمديرية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الـ 16 تم القبض على إرهابيين اثنين في قرية (الضاحية) التابعة لقضاء (بادوش)، مشيرا إلى أنهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب)، وأنه تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصوليا.



وأشار البيان إلى أن مفارز الاستخبارات العسكرية ضبطت 39 صاروخا وعبوة ناسفة محلية الصنع ومنصة إطلاق صواريخ في منطقتي الكولات وجبال العياضية بالموصل، مؤكدا أن التعامل كان وفق الضوابط من قبل القوات الهندسية .