وأشار راغي إلى أن القوات المسلحة تصدت لهجوم يائس ضد منطقة يسومن، وألحقت الإرهابيين خسائر فادحة، موضحا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى يتم تطهير الإرهابيين من كافة أرجاء البلاد.