يذكر أن الجيش الصومالي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة “يَسُومَن” التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.
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يذكر أن الجيش الصومالي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة “يَسُومَن” التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.
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أعلن الجيش الصومالى مقتل 50 عنصرًا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "يَسُومَن" التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.
وأوضح الجيش الصومالي في بيان اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، أن القوات المسلحة تلقت معلومات تفيد بمحاولات الإرهابيين اليائسة شن هجوم على المنطقة، حيث تصدت القوات البواسل الهجوم وألحقت العدو الإرهابى خسائر فادحة، مشيرًا إلى مقتل 3 جنود خلال العملية .