"الصرف الصحى" بالإسكندرية تنظم حملات التوعية بالأحياء

نظمت شركة صرف صحي الإسكندرية خطط التوعية الميدانية بأحياء غرب والجمرك والعجمي بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للوعى البيئى، وذلك لتوصيل رسائل التوعية لجميع المواطنين واستقصاء رأى المواطن فى الخدمات المقدمة لتحسين الخدمة والوقوف على اى أي مشاكل أو معوقات للصرف الصحى يواجهها المواطن لحلها وتلافيها، تأتى خطط التوعية فى إطار الخطة العامة التى وضعتها الشركة لتشمل جميع أحياء الأسكندرية.

وأوضح المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، أهمية توعية المواطنين بكيفية الحفاظ علي مرافق ومشروعات الدولة التنموية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والاتجاه إلى الأنشطة التفاعلية لتغيير السلوكيات من خلال المشاركة لاكتساب السلوكيات الصحيحة.

جدير بالذكر أن حملات التوعية شملت العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، تناولت استطلاع لرأي المواطنين بالقرية حول خدمات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات للمواطنين تحمل عدداً من الرسائل الإرشادية والتوعوية، وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة.



