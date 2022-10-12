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الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004.. ونستهدف تطعيم 16 مليون طفل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:18 م
الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004.. ونستهدف تطعيم 16 مليون طفل
رامى محيى الدين

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن الوزارة تستهدف من خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 16 مليون طفل، ثلثهم في القاهرة والجيزة، وبلغت نسبة التلقيح حتى أمس حوالى 95%، ونريد أن نحقق 100% من المستهدف.
 
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة دى إم سى: هناك بعض الأكاذيب والشائعات ضمن الحروب التي تشن على مصر، وكلما كان هناك نجاح زادت الأكاذيب والشائعات وتعرضنا للهجوم.
 
وأكد أن مصر لا يوجد بها شلل أطفال منذ عام 2004، ومن المتوقع أن تكون هناك حملة قومية تشمل كل المحافظات، وبدأنا بالقاهرة والجيزة لأن كل من يأتي من الخارج يأتي على القاهرة والجيزة، ولذلك فضلنا البدء بالقاهرة والجيزة.

الصحة

حسام عبد الغفار

شلل الاطفال

تطعيم الاطفال

شلل الأطفال

تطعيم ضد شلل الأطفال

اليوم السابع بلس



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