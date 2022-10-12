السفير هشام بدر يتسلم وسام الشمس المشرقة "النجمة الذهبية والفضية" من سفارة اليابان

كتبت أسماء أمين

تسلم السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وسام الشمس المشرقة "النجمة الذهبية والفضية" في حفل عقدته سفارة اليابان بالقاهرة بحضور السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان بالقاهرة.

وهو وسام رفيع المستوى يمنحه امبراطور اليابان لمن حقق انجازات بارزة داخل اليابان، حضر الحفل نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة.



خلال تسلمه الجائزه

وخلال حفل التكريم؛ قال السفير هشام بدر، إنه كان شرف عظيم له للعمل في سفارة مصر مرتين خلال مسيرته الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه حظى بلقاء الإمبراطور هيرو هيتو خلال عمله بالسفارة في الفترة من 1985-1990، كما أشار إلى مرافقته –عندما كان سفير مصر باليابان- الإمبراطور اكيهيتو في زيارة أحد أكبر معارض مصر في اليابان إكسبو آيشي في 2005.

كما استعرض بدر عدد من الانجازات التي تمت بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى إنشاء الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في مصر لتكون ركيزة لنقل العلوم والتكنولوجيا اليابانية لشباب مصر، وكذلك مشروع المتحف المصري الكبير، لافتا إلى كتابه باللغة اليابانية بعنوان "أبو الهول وسيف الساموراي" الذي رصد فيه مدى اعتزاز الشعبين بالإرث الثقافي الغني للبلدين.

ومن جانبه قال السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان بالقاهرة إن العلاقات الثنائية بين مصر واليابان تتمتع بتاريخ طويل، مشيرًا إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 160 منذ توقف وفد الساموراي الياباني في مصر في طريقهم إلى أوروبا في عام 1862، والذكرى المئوية الأولى منذ اعتراف اليابان باستقلال مصر في عام 1922.

وأشار السفير الياباني إلى أن السفير هشام بدر طوال فترة عمله باليابان خلال الفترة من 1985 حتى 1990 كسكرتير ثان، ثم كسفير مصر باليابان من 2003-2007، وقد عمل على تعزيز وتقوية وتوسيع وتعميق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى جهوده في عدد من المشروعات الرائدة التي أقيمت بين البلدين، مثل المتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

شارك في الحفل كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، والدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائب الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم العالي بمجلس النواب.