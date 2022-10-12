السجن 15 سنة لـ3 متهمين سرقوا سائق بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا رزق، وبعضوية كل من المستشار عادل عبد الفتاح جبريل، والمستشار أحمد حسن مدين، والمستشار حسين فؤاد رجب بالسجن غيابيا 15 سنة لـ3 أشخاص لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "م.س.ن" بالإكراه.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1868 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب ببلاغ من المجني عليه يفيد بقيام المتهمين بالتعدى عليه وسرقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام كل من "ج.ر.ح" و"ع.ر.ج" و"و.ج.ع" أثناء سير المجني عليه " م.س.ن" سائق، بسيارته النصف نقل علي طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، فؤجي بالمتهمين داخل سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية فقام بالصياح من نافذة سيارته فاعترضوا طريقه، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وأحدثوا به إصابة فى الوجه، واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.