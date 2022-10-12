الريحان والزنجبيل والكركم لتقوية المناعة فى موسم الخريف

كتبت ميرفت رشاد

يسبب موسم الخريف ،عدوى مختلفة تنتقل عن طريق الهواء بما في ذلك الأنفلونزا ونزلات البرد والسعال والتهاب الحلق، يواجه الناس أيضًا مشاكل في القناة الهضمية ومشاكل صحية أخرى، ولهذا السبب يجب أن نعزز صحتنا المناعية، يمكن أن يساعدنا اتباع نظام غذائي صحي مع توازن العناصر الغذائية في الوقاية من الأمراض ، وإليك عدد من مكونات المطبخ الأساسية التي ستساعد في التغلب على الأمراض الخريفية ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv"

إليك 5 مكونات للمطبخ قد تمنع الإصابة بأمراض الخريف:



الريحان :

يساعد الريحان على تخفيف التوتر وزيادة مستويات الطاقة، يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم.

الزنجبيل:

ملييء بالجينجيرول ، البارادول ، سيسكيتيربينز ، وزينجرون كل هذه العناصر الغذائية لها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، إلى جانب ذلك ، يعمل الزنجبيل على تحسين امتصاص ونقل العناصر الغذائية إلى أنسجة الجسم ، وهو أمر ضروري لإبعاد البرد والإنفلونزا.

فلفل اسود:

يحتوي الفلفل الأسود ، المتوفر بشكل كامل أو مسحوق ، على صفات طارد للريح تقلل من احتمالية حدوث الغازات المعوية ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، لا يحتوي فقط على خصائص مضادة للالتهابات ، ومضادات الأكسدة ، ومضادة للبكتيريا ، وخفض الحمى ، ولكنه يعزز أيضًا جهاز المناعة.

كُركُم:

عشب ممتاز ولا يمكن إنكاره، يمكن لمستخلصاته المضادة للالتهابات والميكروبات والمضادة للبكتيريا أن تساعدك على محاربة الالتهابات وتعزيز المناعة، غني بالفيتامينات والمعادن ، هذه التوابل السحرية تعزز الرفاهية العامة.

الثوم:

يعد من الأطعمة الفائقة الأخرى ، والذي يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي ، خاصة خلال موسم الخريف، يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، يساعد هذا أيضًا في حماية أجسامنا من العدوى.