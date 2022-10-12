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الرئيس السيسى يتابع تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:39 م
الرئيس السيسى يتابع تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر".
 
واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية، موجهاً سيادته بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافى، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتا الجديدة ونظراً لحجم الاراضي الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، وذلك اتساقاً مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.
 
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