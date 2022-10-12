اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:36 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

 

وتبين استغلال تلك المحررات المزورة بالإشتراك مع آخرين فى عمليات النصب والاحتيال، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).


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