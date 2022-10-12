اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:39 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل غسيل أموال
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، مما نتج عنه تحقيق كسباً غير مشروع بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.
 
وتبين قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية) من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 ملايين جنيه تقريباً).
 

الاموال العامه

مكافحة جرائم الاموال

الجريمة المنظمة

امن بورسعيد



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