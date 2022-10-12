اليوم السابع
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الداخلية تضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالمطرية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:37 م
الداخلية تضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بالمطرية التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات "ملك والد أحدهم".
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بداخل العقار على أعمال حفر، كما تم ضبط أدوات التنقيب بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

الآثار

الداخلية

التنقيب عن الآثار

جرائم الحفر

القاهرة



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