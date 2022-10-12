اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:01 م
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الداخلية تضبط 180 قطعة سلاح نارى و460 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:54 م
الداخلية تضبط 180 قطعة سلاح نارى و460 قضية مخدرات خلال 24 ساعة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (180) قطعة سلاح نارى ، (460) قضية مخدرات وتنفيذ (86325) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (23) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 26 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7134) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (18) قطعة سلاح نارى وأبيض.
 
 

اسلحة نارية

الامن العام

سلاح

مكافحة المخدرات



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