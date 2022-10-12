الداخلية تضبط أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة فى حملات بالقاهرة والقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (القاهرة - القليوبية) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها ضبط عدد (6) قضايا (شركة – مصنعين - مخزن "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى "القاهرة - القليوبية) بمضبوطات بلغت (5288 لتر أسمدة ومخصبات زراعية سائلة – 85 لتر مبيدات زراعية – 12,773 طم مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية – 71,5 طن أعلاف وحبوب زراعية) مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية (مصنع – مخزن "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية) بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام لأقمشة مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع سترات غرف العمليات – 800 سترة طبية بدون بيانات مجهولة المصدر – 4,5 طن منتج نهائى منظفات ومعطرات وحفاضات أطفال معبأة ومعدة للتداول) .