اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:01 م
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الداخلية تضبط أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة فى حملات بالقاهرة والقليوبية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:56 م
الداخلية تضبط أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة فى حملات بالقاهرة والقليوبية أسمدة مغشوشة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (القاهرة - القليوبية) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها ضبط عدد (6) قضايا (شركة – مصنعين - مخزن "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى "القاهرة - القليوبية)  بمضبوطات بلغت (5288 لتر أسمدة ومخصبات زراعية سائلة – 85 لتر مبيدات زراعية – 12,773 طم مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية – 71,5 طن أعلاف وحبوب زراعية) مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية (مصنع – مخزن "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية) بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام لأقمشة مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع سترات غرف العمليات – 800 سترة طبية بدون بيانات مجهولة المصدر – 4,5 طن منتج نهائى منظفات ومعطرات وحفاضات أطفال معبأة ومعدة للتداول) .


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شرطه البيئه

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