الداخلية: تصالح طرفى حادث تصادم بميدان السيدة عائشة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" متضمناً الزعم بتعدى أحد أفراد الشرطة على أحد الأشخاص ووجود شخص ملقى على الأرض بملابس ممزقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بوجود مصادمة دون مصابين بميدان السيدة عائشة طرفها كل من:

1. (مينى باص تابع لإحدى الشركات) قيادة (سائق، مقيم بالجيزة) وبه بعض التلفيات.

2. (مينى باص تابع لإحدى الشركات) قيادة (سائق، مقيم بالقليوبية) بدون تلفيات لاصطدام المينى باص الثانى بالأول من الجهة اليمنى بمحل البلاغ محدثاً التلفيات المشار إليها، مما أدى لحدوث مشادة كلامية بين قائديهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب بالأيدى، نتج عن ذلك تمزق ملابس الثانى والذى ظهر بمقطع الفيديو ملقى أرضاً "دون إصابات" .

على الفور تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بالميدان محل البلاغ من السيطرة على الموقف والفصل بينهما وبسؤالهما، أيدا ما سبق، وتبين سلامة التراخيص وتم الصلح فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .