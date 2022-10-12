الحبس سنتين لمتهم بقضية "أحداث عنف البساتين"

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم بالحبس سنتين لمتهم فى إعادة محاكمته بأحداث عنف البساتين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم ن عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام وترويع المواطنين وحرق سيارات تابعة للشرطة.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.