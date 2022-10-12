وأوضح الجيش ـ في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن العملية جاءت بعد أن تلقى الجيش معلومات تفيد بأن عددا من عناصر مليشيات "الشباب" يذهبون سراً إلى بعض القرى من أجل أخذ الأموال من المزارعين بشكل إجباري.

وتشهد المناطق الواقعة بين مدينتي بلعد وأفغوي حالة هدوء واستقرار بعد أن انتشرت القوات الحكومية في تلك المناطق واستقرت في الأراضي الزراعية، حيث اعتاد الإرهابيون استدعاء رجال الأعمال في مقديشو لأخذ الإتاوات منهم.