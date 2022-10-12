اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:07 م
أكرم القصاص
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الجزائر تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي ضد قوات الأمن في جيبوتي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:00 م
الجزائر تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي ضد قوات الأمن في جيبوتي وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة
أ ش أ

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أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي تم ارتكابه في حق قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهابية؛ والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود في منطقة "جارابيتسان" بشمالي البلاد.
 
وجددت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون إقليميا ودوليا للوقاية من التهديدات الإرهابية والتصدي لها بأكثر فاعلية.
 
وبحسب البيان، أعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية جيبوتي الشقيقة حكومة وشعبا في هذه الظروف العصيبة، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

الجزائر

جيبوتى

قوات الأمن الجيبوتية

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