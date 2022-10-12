الجامعة العربية تدعو لمواكبة العمران للتغيرات المناخية

كتب بيشوى رمزى

أكدت مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في جامعة الدول العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان العرب؛ شهيرة حسن وهبي على أهمية أن تقوم الدول العربية بمواكبة العمران فيها للمتغيرات المناخية العالمية التي تؤثر على السكن؛ مؤكدة أهمية هذا الاجتماع الذي تتوجه فيه الأنظار على موضوع الإسكان والتنمية العمرانية في ظل التغيرات التي يشهدها العالم خاصة تداعيات أزمتي كورونا والتغيرات المناخية.

وأوضحت، خلال كلمتها أمام اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن جدول الأعمال يتضمن 23 بندا تمت مناقشتها من قبل اللجنة الفنية العلمية الاستشارية التابعة لمجلس وزراء الإسكان العذب خلال اليومين الماضيين والذي يتضمن كل ما يتعلق بموضوعات الاسكان والتعمير؛ موضحة أن أهم بند على طاولة هذا الاجتماع هو اختيار محور وشعار الدورة المقبلة للمجلس وهو (أنسنة المدن ودعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع) وهو الأمر الذي يعكس البعد الإنساني لعمل المجلس.

وأكدت أن الاجتماع يناقش بندا يتعلق بدعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني إلى جانب مناقشة دعم جهود الجمهورية اليمنية في مجال إعادة الإعمار واستعراض التجارب والدراسات حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال.

وأكدت وهبي على أهمية التعاون العربي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشيرة إلى أن المديرة التنفيذية للبرنامج ستزور مصر الشهر المقبل وتلتقي الأمين العام للجامعة العربية لتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس والبرنامج