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التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تخاطب الفهم ولن تتضمن ألغازا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:00 ص
التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تخاطب الفهم ولن تتضمن ألغازا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستهدف لوضع أسئلة تقيس نواتج التعلم وفهم مخرجات التعلم الحقيقة، التى يجب على المتعلم اكتسابها وقياسها من قبل الوزارة بواسطة الامتحانات، مشددة على أن الإجابات الصحيحة لن يختلف عليها الطلاب، أى أن الأسئلة لن تتضمن ألغازا، وفى نفس الوقت ستكون مضمون الأسئلة لقياس الفهم والتحليل والتطبيق، لتمييز الطلاب وقياس مستوياتهم، متابعة: "الأسئلة ستكون اختيار من متعدد ومقالية، والهدف منها إنتاج الطالب لإجابات بأسلوبه وطريقته".
 
وشددت الوزارة على أن مواصفة الامتحانات حددت عدد الأسئلة فى كل مادة سواء الاختبار من متعدد أو المقالية، والأجزاء التى سيتم وضع الأسئلة المقالية منها بالمناهج الدراسية، حسب المادة الدراسية وطبيعتها.
 
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسى ومصادر التعلم التى اعتمد الطالب عليها طوال فترة دراسته بالعام الدراسى، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من مصدر تعلم ولكن ستكون من موضوعات المنهج الدراسى الذى درسه الطالب، مؤكدة أنه قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون جميع الأمور الخاصة بالاختبارات وشكل الامتحانات والأسئلة واضح لجميع الطلاب، إضافة إلى كشف كافة التفاصيل الخاصة بالتصحيح الإلكترونى والذى سيعتمد على أكثر من مصدر ومقر لتقدير الدرجات، إضافة إلى توفير نماذج استرشادية للطلاب من الأسئلة للتدريب عليها قبل أداء الامتحانات، لإزالة الرهبة والخوف من نفوس الطلاب.
 
وانتهى المركزى القومى للامتحانات والتقويم التربوى من إعداد مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، فى جميع المواد الدراسية الأساسية وغير المضافة للمجموع، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المواصفة تضمنت شكل الأسئلة "اختيار من متعدد ومقالية"، مضيفة أن المواصفة أيضا شملت جميع أجزاء المقررات الدراسية للطلاب فى جميع المواد، مشددة على أنه شارك فى وضع المواصفة أساتذة متخصصون فى التقييم إضافة إلى مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

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